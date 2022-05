Das Instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.05.2022 The instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.05.2022