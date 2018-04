FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME8FV XFRA CA34416M1086 FOCUS VENTURES LTDROB XFRA NL0000289783 ROB.GL ST.EQ.FD N.V. ARLX XFRA GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001AMI XFRA DE0008131350 AMALPHI AGCRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10XFRA CA70162N2059 PARLANE RESOURCE CORP.SCP XFRA GB00B63D3314 SCANCELL HLDGS LS -,001KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10YAG1 XFRA US04962H2094 ATOSSA GENETICS DL -,015UZAA XFRA CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10TBF XFRA CA87957T1066 TELFERSCOT RESOURCES INC