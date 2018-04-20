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Cicor Technologies - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.04.2018 - 1
20.04.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
23.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
ROB XFRA NL0000289783 ROB.GL ST.EQ.FD N.V. A
CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10
UZAA XFRA CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
23.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
ROB XFRA NL0000289783 ROB.GL ST.EQ.FD N.V. A
CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10
UZAA XFRA CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|48,00 €
|48,60 €
|-0,60 €
|-1,23%
|19.04./19:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0008702190
|913744
|68,50 €
|35,23 €
Werte im Artikel
233,20
+2,73%
172,40
+0,35%
37,04
+0,30%
48,00
-1,23%
= Realtime
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