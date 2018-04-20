Erweiterte Funktionen



Cicor Technologies - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.04.2018 - 1




20.04.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
23.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
ROB XFRA NL0000289783 ROB.GL ST.EQ.FD N.V. A
CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10
UZAA XFRA CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10


Aktuell
Bester Lithium Hot Stock 2018 - Nachbar Nemaska erhält 250 Mio. USD
Abnahmedeals mit Apple und Tesla voraus - 560% Lithium Aktientip 2018  
 
Cameo Resources Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
48,00 € 48,60 € -0,60 € -1,23% 19.04./19:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0008702190 913744 68,50 € 35,23 €
Werte im Artikel
233,20 plus
+2,73%
172,40 plus
+0,35%
37,04 plus
+0,30%
48,00 minus
-1,23%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 47,90 € 0,00%  19.04.18
München 48,00 € 0,00%  19.04.18
Stuttgart 47,80 € -0,42%  19.04.18
Berlin 48,00 € -1,23%  19.04.18
  = Realtime
Aktuell
Bester Lithium Hot Stock 2018 - Nachbar Nemaska erhält 250 Mio. USD. Abnahmedeals mit Apple und Tesla voraus - 560% Lithium Aktientip 2018

Cameo Resources Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...