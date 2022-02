Das Instrument 9FW GB00BF0HYJ24 ARENA EVENTS GRP LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 23.02.2022 The instrument 9FW GB00BF0HYJ24 ARENA EVENTS GRP LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.02.2022 and ex capital adjustment on 23.02.2022