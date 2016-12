FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME2QR XFRA BE0974272040 QRF SCAKOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01XFRA CA0084271067 AGAVE SILVER CORP.GSC1 XFRA DE000A1K0201 GESCO AG NA O.N.RU7 XFRA CA7809111031 RUBICON MINERALSXFRA AU000000FCN1 FALCON MINLS LTD1JV XFRA CA92858L1031 VODIS PHARMACEUTICALS INCTY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJLD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001