FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM22.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGOQN XFRA US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/59TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5