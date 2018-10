FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEUMS XFRA DE0005493654 UMS I.L. O.N.XFRA CA37229W2058 GENIUS PROPERTIES