Das Instrument RJF US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2021 The instrument RJF US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.09.2021 and ex capital adjustment on 22.09.2021