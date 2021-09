Das Instrument 67N KYG6501A1013 JHBP (CY) HLDGS DL-,00002 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.09.2021 The instrument 67N KYG6501A1013 JHBP (CY) HLDGS DL-,00002 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.09.2021 and ex capital adjustment on 22.09.2021