Das Instrument 7P6 IT0001467577 PANARIAGROUP IND.C.EO-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2021 The instrument 7P6 IT0001467577 PANARIAGROUP IND.C.EO-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2021 and ex capital adjustment on 22.07.2021