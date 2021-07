Das Instrument 50L GG00BFWMR296 STENPROP LTD. LS-,0000012 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.07.2021 The instrument 50L GG00BFWMR296 STENPROP LTD. LS-,0000012 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.07.2021