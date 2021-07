Das Instrument 7PDH CA4312771021 HIGHWOOD OIL CO.LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.07.2021 The instrument 7PDH CA4312771021 HIGHWOOD OIL CO.LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.07.2021 and ex capital adjustment on 22.07.2021