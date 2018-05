Weitere Suchergebnisse zu "Altice":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMPRK XFRA DE000A1MMCY2 MAIER + PARTNER O.N.AENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-122PS XFRA ID1000130701 PT BK PANIN DU. SY. RP10019V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,106ATA XFRA NL0011333760 ALTICE N.V. BEO -,256AT XFRA NL0011333752 ALTICE N.V. AEO-,01V72E XFRA SE0009806896 BETSSON AB B SK 0,67