FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM22.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMPRK XFRA DE000A1MMCY2 MAIER + PARTNER O.N.AENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-1201X XFRA CA8609031031 STINA RES LTDQFP XFRA AU000000MZM0 MONTEZUMA MINING CO. LTD2PS XFRA ID1000130701 PT BK PANIN DU. SY. RP10019V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10