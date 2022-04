Das Instrument A6C SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 22.04.2022 The instrument A6C SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.04.2022 and ex capital adjustment on 22.04.2022