FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMES4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10PRVA XFRA GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.LS-17868339SJZN XFRA CH0028422100 BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05