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DISTR. + WAREHOUSING - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.03.2017 - 2
22.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING
UIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS
41E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.
XFRA BMG8406E1131 GOME FINANCE TECH HD-,10
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING
UIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS
41E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.
XFRA BMG8406E1131 GOME FINANCE TECH HD-,10
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,129 €
|0,129 €
|- €
|0,00%
|21.03./19:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ZAE000018834
|A0EQ7K
|0,25 €
|0,074 €
Werte im Artikel
2,41
+2,31%
0,13
0,00%
0,13
0,00%
86,27
-0,06%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,129 €
|0,00%
|21.03.17
= Realtime
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