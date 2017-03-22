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DISTR. + WAREHOUSING - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.03.2017 - 2




22.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING
UIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS
41E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.
XFRA BMG8406E1131 GOME FINANCE TECH HD-,10


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,129 € 0,129 € -   € 0,00% 21.03./19:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
ZAE000018834 A0EQ7K 0,25 € 0,074 €
Werte im Artikel
2,41 plus
+2,31%
0,13 plus
0,00%
0,13 plus
0,00%
86,27 minus
-0,06%
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Frankfurt 0,129 € 0,00%  21.03.17
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