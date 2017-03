FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM22.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMED3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING6PSG XFRA IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF6PSF XFRA IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF6PSE XFRA IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF41F XFRA FR0000053142 FAIVELEY TRANSPORT SA EO141E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.FDQ XFRA GB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES LS-,05H1D5 XFRA FR0011133644 AMUN.ETF S+P500 EO HED.D.PWGA XFRA IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF