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DISTR. + WAREHOUSING - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.03.2017 - 1
21.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
22.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING
6PSG XFRA IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF
6PSF XFRA IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF
6PSE XFRA IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF
41F XFRA FR0000053142 FAIVELEY TRANSPORT SA EO1
41E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.
FDQ XFRA GB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES LS-,05
H1D5 XFRA FR0011133644 AMUN.ETF S+P500 EO HED.D.
PWGA XFRA IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF
22.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D3I XFRA ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING
6PSG XFRA IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF
6PSF XFRA IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF
6PSE XFRA IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF
41F XFRA FR0000053142 FAIVELEY TRANSPORT SA EO1
41E XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.
FDQ XFRA GB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES LS-,05
H1D5 XFRA FR0011133644 AMUN.ETF S+P500 EO HED.D.
PWGA XFRA IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,129 €
|0,148 €
|-0,019 €
|-12,84%
|20.03./19:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ZAE000018834
|A0EQ7K
|0,25 €
|0,074 €
Werte im Artikel
3,04
+0,46%
10,06
+0,37%
11,16
+0,25%
10,40
+0,18%
4,96
+0,14%
99,95
0,00%
61,13
-0,13%
2,36
-2,20%
0,13
-12,84%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,129 €
|-12,84%
|20.03.17
= Realtime
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