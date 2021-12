Das Instrument S12 CA84651C1095 SPARK POWER GROUP A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 21.12.2021 The instrument S12 CA84651C1095 SPARK POWER GROUP A EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.12.2021 and ex capital adjustment on 21.12.2021