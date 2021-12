Das Instrument SPZ ES0105385001 SOLARP.CORP.TEC. EO -,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 21.12.2021 The instrument SPZ ES0105385001 SOLARP.CORP.TEC. EO -,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.12.2021 and ex capital adjustment on 21.12.2021