FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMERP0 XFRA US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.KO2 XFRA FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5PAT XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ONAEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15RSK XFRA BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP DL-,01