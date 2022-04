Das Instrument H4ZQ IE00B57S5Q22 HSBC MSCI S.AFR.CAPP.UETF ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 21.04.2022 The instrument H4ZQ IE00B57S5Q22 HSBC MSCI S.AFR.CAPP.UETF ETF is traded cum capital adjustment on 20.04.2022 and ex capital adjustment on 21.04.2022