Das Instrument E2F FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2022. Aus technischen Gruenden wird der Ex Indikator jedoch leider nicht angezeigt. The instrument E2F FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE is traded ex capital adjustment on 21.03.2022. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed.