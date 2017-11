FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECJEA XFRA HK0000203270 CHINA WAH YAN HEALTHC.LTDMNG XFRA US5635711089 MANITOWOC CO. DL-,01XFRA CA82808Q1046 SILVER PREDATOR CORP.4CX1 XFRA CA1431311002 CARMAX MINING CORP.PXJ1 XFRA GB00BYVFRB16 TETHYAN RESOURCES LS-001AD5 XFRA US00762W1071 ADVISO.BOARD DL-,01