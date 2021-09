Das Instrument 0RK GB00BG226J60 NUCLEUS FIN. GRP LS-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2021 The instrument 0RK GB00BG226J60 NUCLEUS FIN. GRP LS-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.09.2021 and ex capital adjustment on 20.09.2021