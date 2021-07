Das Instrument IEF FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.07.2021 The instrument IEF FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.07.2021 and ex capital adjustment on 20.07.2021