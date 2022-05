Das Instrument 9GT CNE1000019J1 GUODIAN TECH.+ENV.GR.HYC1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2022 The instrument 9GT CNE1000019J1 GUODIAN TECH.+ENV.GR.HYC1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2022 and ex capital adjustment on 20.05.2022