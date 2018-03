Weitere Suchergebnisse zu "Fiserv":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM20.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFIV XFRA US3377381088 FISERV INC. DL-,01KUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 81BQ XFRA CA05634Q1054 BACANORA MINERALS LTD.