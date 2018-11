FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA DE000HLB1K27 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/14XFRA DE000HSH5V55 HSH NORDB HERBMZC 15/20XFRA DE000HSH5YW5 HSH NORDBANK MZC 8 16/19XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO.TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.AALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1TW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22ME9 XFRA IT0000062957 MEDIOBCA EO 0,50XFRA CA74530Q2053 PUF VENTURES INC.MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP.12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC.FTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTDE3A XFRA AU000000EHL7 EMECO HOLDINGS LTDATU XFRA AU000000AGO1 ATLAS IRON LTD.4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01SQL XFRA CH0042797206 MATADOR PART. GRP SF 1C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01S6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS7XSN XFRA KYG8651P2018 SPI ENERGY CO. LTD NEWRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125