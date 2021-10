Das Instrument 9VR1 CA92143B1004 VANADIUM ONE IRON CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.10.2021 The instrument 9VR1 CA92143B1004 VANADIUM ONE IRON CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.10.2021 and ex capital adjustment on 19.10.2021