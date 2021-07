Das Instrument KK6 US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.07.2021 The instrument KK6 US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.07.2021 and ex capital adjustment on 19.07.2021