Das Instrument U65D IE0034388680 J O HAMBRO C.M.U-JAP.B YN INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.07.2021 The instrument U65D IE0034388680 J O HAMBRO C.M.U-JAP.B YN INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 19.07.2021