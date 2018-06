FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEAOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER DL-,01XFRA US16949N1090 CHINA LODGING GR.SP.ADR/127K XFRA KYG521541048 KANGDA INTL ENVIRON.HD-016BH XFRA US09238E1047 BLACKHAWK NET.HLDG DL-001XHYP XFRA LU0952581402 XTR.II IB.E.G.B.YP.S.2CDHXFRA US4567843051 INFOSONICS CORP. DL-,001