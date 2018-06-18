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BNP MSCI E.M.EX - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.06.2018 - 1




18.06.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
19.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TRR XFRA US89531P1057 TREX CO. INC. DL-,01
TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01
CAR1 XFRA US1444302046 CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N.
EJAH XFRA LU1481203070 BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC
ELQC XFRA LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE
XHYP XFRA LU0952581402 XTR.II IB.E.G.B.YP.S.2CDH
EJAP XFRA LU1291102447 BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
EMKX XFRA LU1291097779 BNPPE-MSCI EM.EX CW UEEOC
JBEM XFRA LU1481202692 BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
94,3177 € 94,1404 € -   € 0,00% 18.06./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1291097779 A2AL1R 99,59 € 84,98 €
Werte im Artikel
125,82 plus
+1,92%
101,33 plus
+0,42%
234,96 plus
+0,35%
13,51 plus
+0,22%
147,63 plus
+0,21%
94,32 plus
+0,19%
108,08 plus
+0,10%
3,63 minus
-0,14%
112,13 minus
-0,92%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		94,83 € 0,00%  14.06.18
Fondsgesellschaft 94,3177 € +0,19%  14.06.18
Düsseldorf 92,84 € 0,00%  14.06.18
Frankfurt 94,06 € 0,00%  14.06.18
München 92,41 € 0,00%  14.06.18
Xetra 94,49 € 0,00%  14.06.18
  = Realtime
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