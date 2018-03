Weitere Suchergebnisse zu "Total":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N.AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50