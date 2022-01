Das Instrument GSWV LU0377748123 GS-GL.E.P.ESG PTF.BA.A INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 19.01.2022 The instrument GSWV LU0377748123 GS-GL.E.P.ESG PTF.BA.A INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 18.01.2022 and ex capital adjustment on 19.01.2022