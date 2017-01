FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM19.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME39Z XFRA ID1000107907 PT CIPUTRA PROPERTY RP250P2C XFRA ID1000101900 PT CIPUTRA SURYA RP 250SCT XFRA GB0007908733 SSE PLCI5X XFRA US46122T1025 INTREXON CORP.8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001BC9N XFRA CY0104810110 BANK OF CYPRUS EO -,10