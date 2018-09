FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM18.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.09.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME0KI XFRA AU000000CIZ9 CORIZON LTDISX XFRA CA87545Q1019 TANGELO GAMES CORP.SU1N XFRA CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3