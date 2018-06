FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEREPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1LC3 XFRA US5210501046 LAYNE CHRISTENSEN DL-,01IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INHXFRA CA0731742031 BAYSWATER URANIUM (NEW)44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30