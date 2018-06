FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM18.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEREPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INH44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30