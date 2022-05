Das Instrument AA4 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2022 The instrument AA4 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2022 and ex capital adjustment on 18.05.2022