FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50RMV1 XFRA HU0000073457 RABA JARMU.HLDG A UF 1000MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTDTE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS GROUP AG NA SF 5EOC XFRA CA29251N1042 ENCANTO POTASH CORP.3CQ XFRA CA2103171039 CONSTANTINE METAL RES.LTDXFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT.XFRA CA1688831066 CHILEAN METALSSXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW