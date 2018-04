FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01G4D XFRA CA21870J1012 COREX GOLD CORP.04IA XFRA US46186M2098 INVIVO THERAPEU.DL-,00001