FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEKEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP.XFRA CA3805391065 GOLD BULLION DEV.CORP.AQP XFRA CA00190T1066 AQM COPPER INC.XFRA AU000000GER6 GREENEARTH ENERGY LTDXFRA CA9226262058 VENDOME RESOURCES CORP.XFRA US16936Y2090 CHINA BAK BATTERY NEWXFRA CA6950002080 PACIFIC THERAPEUTICS NEW