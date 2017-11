FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM17.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME4CD XFRA ES0119256115 CODERE SA EO 4,304DT XFRA KYG8706E1026 TC ORIENT LIGHT.H. HD-,10QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTGNV9 XFRA AU000000NRT0 NOVOGEN LTD