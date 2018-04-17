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Inficon - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.04.2018 - 2




17.04.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5
VLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1
XFRA CA6568441076 NRTH AMER.ENERGY PAR.INC.


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
513,50 € 502,00 € 11,50 € +2,29% 16.04./19:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0011029946 588714 571,21 € 420,53 €
Werte im Artikel
6,00 plus
+2,56%
513,50 plus
+2,29%
276,50 minus
-0,72%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 513,50 € +2,29%  16.04.18
Berlin 506,00 € +1,00%  16.04.18
Stuttgart 511,50 € +0,89%  16.04.18
  = Realtime
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