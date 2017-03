FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMELGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125XFRA BMG4210R1016 DETAI NEW ENERGY GR.HD-05