Das Instrument 1F6 FR0011271600 FERMENTALG EO -,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 16.12.2021 The instrument 1F6 FR0011271600 FERMENTALG EO -,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2021 and ex capital adjustment on 16.12.2021