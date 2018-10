FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM16.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.10.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEBSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER SP.ADR18KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL9DG XFRA SE0006625471 DUSTIN GROUP (PUBL) SK 50KR XFRA SE0002245548 KOPY GOLDFIELDS AB