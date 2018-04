FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA CA0809032067 BELVEDERE RES LTDZEE XFRA CH0148052126 ZUG ESTATES HLDG B SF 25FV6 XFRA CH0012829898 EMMI AG SF 10MH4N XFRA CH0003390066 MIKRON HLDG NA SF 0,106VCA XFRA US92657J1016 VIDEOCON D2H ADR/4OMZA XFRA CA29873T3073 EUROMAX RES LTD NEW